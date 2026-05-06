وزير الاتصالات: لا مساس بأسعار خدمات المحافظ الإلكترونية وكروت شحن الرصيد

أكد رأفت هندي وزير الاتصالات، أنه تم تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب أقل مما طلبته شركات المحمول.

وقال رأفت هندي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "نستهدف تحقيق شمول رقمي، وتوسيع قاعدة المستخدمين للخدمات الاتصالات".

وأوضح رأفت هندي: "تم استحداث خدمة إنترنت أرضي بـ 150 جنيه؛ بعدما كانت أقل خدمة، وباقة بـ 210 جنيهات، وتم استحداث باقة محمول بـ 5 جنيهات؛ بعدما كانت أقل باقة بـ 13 جنيها".

وأكمل رأفت هندي: "تم التنسيق مع شركات المحمول؛ لإتاحة جميع المنصات الحكومية التعليمية والخدمية مجانا دون التأثير على باقة المستخدم".

ولفت رأفت هندي إلى أن: "تحريك الأسعار طفيف، ولا يزيد عن 15%، ولم يتم المساس بخدمات سعر مكالمات الصوت الثابت والمحمول خارج الباقات، ولا مساس بأسعار خدمات المحافظ الإلكترونية وكروت شحن الرصيد".