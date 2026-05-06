محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، لجميع المراحل التعليمية؛ وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق ماراثون الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 11 يونيو 2026، وفق الجداول المحددة لكل صف دراسي، بما يضمن تنظيم سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، حرص المحافظة الكامل على توفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في مناخ هادئ ومنظم، متمنية لجميع أبنائها الطلاب دوام التوفيق والنجاح، وتحقيق أعلى درجات التفوق والتميز.