الحكومة الفلسطينية تحذر من تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في غزة.. الإغاثة الطبية بالقطاع توضح

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال معقدًا، نتيجة العدوان الذي دمر جزءًا كبيرًا من مقومات القطاع الصحي وقدراته، إضافة إلى الحصار المستمر، وحالة النزوح التي يعيشها السكان، والتي تُعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تدمير البنية التحتية، وتكدس النفايات، ومشكلات الصرف الصحي، وعدم الوصول إلى المياه الآمنة، كلها عوامل تزيد من المخاطر الصحية.

وتابع: "اليوم، ومع التغيرات المناخية، بدأنا نلاحظ انخفاضًا طفيفًا في الأمراض التنفسية الحادة، لكنها لا تزال بمعدلات مرتفعة، وتشكل أكثر من 40% من الأمراض المسجلة يوميًا".

وواصل: "على الجانب الآخر، هناك ارتفاع حاد في الأمراض المرتبطة بالنظافة الشخصية، مثل الجرب والقمل، والتي يمكن القول إنها تتفشى حاليًا في قطاع غزة، كما لوحظت زيادة في التهابات الجهاز الهضمي وحالات الإسهال الناتجة عن تلوث المياه".

واستكمل "قد تم تسجيل عدة حالات من التهاب الكبد الوبائي من النوع (أ)، إلى جانب رصد بعض حالات الشلل، التي ثبت أنها ليست شلل أطفال، بل ناتجة عن فيروسات أخرى، لعل من بينها ما يُعرف بمتلازمة جيلان باريه".