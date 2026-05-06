محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية لتلبية مطالب 40 مواطنا ومواطنة

في ضوء الحرص على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقد لقاءاته الجماهيرية الدورية حيث إستمع لمطالب وإحتياجات 40 مواطن ، موجهاً لبحثها بشكل فورى بما يحقق العدالة الإجتماعية ويراعي الإمكانيات المتاحة .

حرص المحافظ على بدء اللقاء بأبنائنا من ذوي الهمم، موجهاً بسرعة توفير مساعدات مالية وعينية، إلى جانب إتاحة فرص عمل مناسبة، لدعمهم في مواجهة الأعباء المعيشية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

تم تكليف منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية بسرعة إنهاء إجراءات العمليات الجراحية للحالات المستحقة، مع توفير الأدوية اللازمة، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية للمواطنين.

وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بفحص شكاوى وقف بطاقات "تكافل وكرامة"، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وصرف مساعدات مالية عاجلة للحالات الأولى بالرعاية، مع إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لضمان استحقاق الدعم.

أصدر المحافظ توجيهاته بإيفاد لجان فنية متخصصة من الوحدات المحلية ومديرية الإسكان، إلى جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للمعاينة الميدانية لمواقع الشكاوى، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، والتي شملت:

دراسة الحالة الإنشائية لبعض المنازل المتضررة.

الإزالة الفورية لحالات التعدي والبناء المخالف.

تنفيذ أعمال التطهير والتسليك ومعالجة كسور خطوط الصرف الصحي.

دراسة تسهيل إجراءات التراخيص لإقامة مشروعات إنتاجية بالمناطق الصناعية.

تم تكليف الجهات المختصة بسرعة المعاينة والمراجعة لإنشاء معهد ديني لخدمة أبناء قرية الشيخ موسى ونجع ونس بمركز كوم أمبو، مع توجيه رئيس الوحدة المحلية برفع تراكمات القمامة وتنفيذ أعمال النظافة الدورية لتحسين البيئة والمظهر الحضاري.

كما تم بحث توفير باكيات بالسويقات التابعة لمجلس مدينة أسوان لاستيعاب الباعة الجائلين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مراعاةً للبعد الإجتماعي وظروفهم المعيشية.

وجّه المحافظ مديرية التنظيم والإدارة، وإدارة الحوكمة والشئون القانونية، بدراسة طلبات العاملين المتعلقة بحقوقهم الوظيفية، سواء بالنقل أو الانتداب أو الترقيات، واتخاذ ما يلزم وفقاً للوائح والقوانين.

تعكس اللقاءات الجماهيرية حرص محافظة أسوان على ترسيخ مبدأ الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمع.