التموين: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد ضد الغلاء بالنوبارية

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في سوق اليوم الواحد "ضد الغلاء" بمدينة النوبارية الجديدة، والذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ انطلاقه صباح اليوم، بما يعكس ثقة المواطنين في جودة وتنوع المعروضات.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السوق، المُقام على مساحة 2000 متر مربع، استقبل نحو 10 آلاف زائر اليوم، مع استمرار توافد المواطنين بأعداد متزايدة للاستفادة من التخفيضات المقدمة.

ويضم المعرض نحو 40 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب مشاركة فاعلة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال 7 شركات تابعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنوع المعروض وضمان جودة المنتجات.

وأكدت الوزارة أن المعرض يوفر تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بأسعار السوق، بما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة وأجهزتها التابعة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار التوسع في تنظيم المعارض والمنافذ السلعية على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة، ويعزز من منظومة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدولة لدعم المواطنين.