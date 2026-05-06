تصعيد بحري في خليج عمان.. القوات الأمريكية توقف ناقلة نفط إيرانية بعد تجاهل التحذيرات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها العاملة في خليج عمان أوقفت، اليوم الأربعاء، ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني بعدما حاولت التوجه نحو أحد الموانئ الإيرانية.

وأوضحت في بيان أن الناقلة تم رصدها أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها إلى ميناء داخل إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية وجهت لها عدة إنذارات وأبلغتها بأنها تخالف العقوبات المفروضة.

وأضافت أن الناقلة لم تستجب للتحذيرات المتكررة، ما دفع القوات الأمريكية إلى تعطيل حركتها عبر استهداف دفتها بإطلاق نار من مقاتلة "إف/إيه-18 سوبر هورنت"، التي أقلعت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وأكدت القيادة المركزية في ختام بيانها أن الناقلة لم تكن تحمل شحنة نفطية، كما أنها لم تعد في طريقها إلى إيران.