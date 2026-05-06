الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النائبة داليا الأتربي: دعم مصر لأمن الخليج نهج ثابت يعكس ارتباطه بالأمن القومي العربي

الدكتورة داليا الأتربي
الدكتورة داليا الأتربي
حسن رضوان

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، يعكس بوضوح ثوابت الموقف المصري في دعم الأشقاء بدول الخليج، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وأدانت الأتربي،" بشدة العدوان الإيراني، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف لأمن الدول العربية أو تهديد لسلامة الملاحة في الممرات البحرية، لما يمثله ذلك من خطر مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن المنطقة.

 موضحة أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة تكشف عن نهج متوازن يجمع بين الحزم في رفض أي انتهاكات، والتحرك الدبلوماسي النشط لاحتواء التصعيد، حيث حرصت مصر على تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للدفع نحو التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأضافت أن دعم مصر لأمن الخليج لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة ثابتة تعتبر أمن دول الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن التحركات المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تعكس إدراكًا عميقًا لحساسية المرحلة وضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة لكل الجهود التي تستهدف حماية الأمن الإقليمي، وتعزيز مسارات الحلول السياسية بعيدًا عن التصعيد العسكري.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

