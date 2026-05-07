عصام سالم: أداء الزمالك متراجع منذ إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية

انتقد عصام سالم، الناقد الرياضي، أداء نادي الزمالك في المباريات الأخيرة للفريق، وذلك على الرغم من تحقيق الانتصار المهم على حساب سموحة بهدف في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أداء الزمالك متراجع منذ مباراة الإياب للدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية أمام شباب بلوداد الجزائري».

وأ{دف قائلًا: «هدف عدي الدباغ في مرمى سموحة كان بمثابة إنقاذ لموقف كامل بالنسبة لنادي الزمالك، وجاء نتيجة التعادل لبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا لمصلحة الزمالك كذلك».

وحول توقعاته لهوية بطل الدوري هذا الموسم، توقع سالم أن يحرز الزمالك لقب الدوري المصري، فيما سيأتي بيراميدز في وصافة الترتيب والأهلي في المركز الثالث.