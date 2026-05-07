جيش الاحتلال يزعم القضاء على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير أكثر من 180 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان خلال أسبوع.

وفي وقت سابق، إستهدف حزب الله بمسيرة جرافة دي 9 إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبي لبنان وحقق إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله، استهداف آلية إسرائيلية بمسيرة في بلدة دير سريان جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه حقق إصابة مباشرة، علاوة على قصفه بصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن "حزب الله أطلق نحو 70 مسيرة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار".