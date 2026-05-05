حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت جنوبي لبنان

أعلن حزب الله استهداف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة عدشيت جنوبي لبنان بقذائف المدفعية ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرة جرافة دي 9 إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبي لبنان وحقق إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله، استهداف آلية إسرائيلية بمسيرة في بلدة دير سريان جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه حقق إصابة مباشرة، علاوة على قصفه بصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله أطلق نحو 70 مسيرة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار".