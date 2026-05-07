غلق كوبري قصر النيل 18 ساعة.. اعرف موعد الفتح والطرق البديلة

​أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ مجموعة من التحويلات المرورية والخدمات الميدانية، تزامنًا مع البدء في أعمال صيانة دورية لكوبري قصر النيل المعدني، وذلك لضمان تسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات خلال فترة العمل.

​تفاصيل الغلق والتحويلات المرورية

و​تقرر إغلاق الكوبري بشكل كلي للاتجاه القادم من ميدان الجزيرة صعودًا نحو ميدان التحرير، مع توجيه حركة المركبات، وفق المسار البديل التالي:

​إغلاق مدخل الكوبري من جهة ميدان الجزيرة

​توجيه السيارات يسارًا نحو شارع الجزيرة

​الصعود إلى كوبري 6 أكتوبر باتجاه مناطق وسط المدينة

​النزول من مخرج ميدان الشهيد عبد المنعم رياض

​المواعيد والجدول الزمني

و​تبدأ أعمال الصيانة والتحويلات المرورية وفق المخطط الزمني الآتي:

​بداية الغلق: الساعة 6 مساء اليوم الخميس (7 مايو 2026).

​إعادة الفتح: الساعة 12 ظهر يوم الجمعة (8 مايو 2026).

​إجراءات السلامة والأمان

و​من جانبها، كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية بمحيط المنطقة، كما تم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية، والتجهيزات الضوئية التي تشير إلى وجود أعمال صيانة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وتجنب وقوع أي حوادث أو اختناقات مرورية.

​وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة واتباع اللوحات الإرشادية والمسارات البديلة لضمان وصولهم لوجهاتهم في أسرع وقت ممكن.

أسباب إغلاق الكوبري

ولم يكن قرار الإغلاق مفاجئاً للمتابعين، بل جاء نتيجة تقارير فنية أكدت ضرورة التدخل لرفع كفاءة الكوبري. وتشمل خطة العمل عدة محاور رئيسية:

​ترميم الأرصفة والممشى: معالجة التآكل الناتجة عن العوامل الجوية وكثافة الاستخدام البشري.

​تجديد الإنارة: استبدال الأعمدة القديمة بأخرى تعتمد على تكنولوجيا "LED" مع الحفاظ على التصميم الكلاسيكي الذي يميز الكوبري.

​صيانة الأسود الأربعة: تنظيف وصيانة تماثيل أسود قصر النيل الشهيرة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار لضمان الحفاظ على طابعها الأثري.

​إعادة رصف الأرضية: كشط الطبقات القديمة ووضع طبقة أسفلتية عالية الجودة لضمان سلامة المركبات.

​كيف تتجنب الزحام؟

و​لتفادي الشلل المروري في منطقة وسط البلد والزمالك، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة بديلة تضمنت توجيه السيارات نحو المسارات التالية:

​كوبري 6 أكتوبر: كبديل رئيسي للربط بين الدقي ووسط المدينة.

​كوبري الجلاء: للمتجهين من الجيزة نحو منطقة التحرير.

​كوبري 15 مايو: لتخفيف الضغط عن المحاور العرضية للعاصمة.