انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية ببني سويف في 4 إدارات لمدة 5 أيام

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية، بداية من الأحد المقبل، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه أشار الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة إلى توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،لرؤساء المدن والقرى بالتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة.

وأضاف وكيل الصحة أن المرحلة الأولى ،التي سيتم عقدها على مدى 5 أيام في الفترة من 10 إلى 14 مايو ،تستهدف 4 إدارات(بني سويف ،الفشن ،ناصر ،ببا) ،تليها المرحلة الثانية المقرر عقدها في الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري،وتشمل إدارات(الواسطى، اهناسيا ،سمسطا) ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة بجانب تنظيم ندوات توعيةللسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

فيما استعرضت مدير إدارة تنمية الأسرة "د.شيماء إمام" خدمات الحملة التنشيطية، التي توفر مجموعة متميزة من الوسائل الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، تحت إشراف فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، ويتم صرف وسائل تنظيم بالمجان.