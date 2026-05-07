مستشفى الدعاة يواصل تنفيذ مبادرات الكشف المبكر تزامنًا مع إشادة دولية بريادة مصر في القضاء على فيروس «C»

تواصل مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف تنفيذ المبادرات الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ـ وزير الأوقاف، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان؛ دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالصحة العامة وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

مبادرة الكشف عن فيروس «C»

وتستقبل المستشفى المواطنين لإجراء الفحوصات الطبية ضمن عدد من المبادرات القومية، تشمل مبادرة الكشف عن فيروس «C» من خلال المسح الطبي الشامل، ومبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الأمراض المزمنة لفحص مستويات السكر وضغط الدم، إلى جانب مبادرة صحة الأطفال للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إشادة منظمة الصحة العالمية، في تقريرها عن التهاب الكبد لعام 2026م، بالتجربة المصرية بوصفها نموذجًا عالميًّا رائدًا في القضاء على فيروس التهاب الكبد «C»، بعد نجاح مصر في التحول من الدولة الأعلى عبئًا بالإصابة إلى أول دولة تحقق تصنيف «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على المرض عام 2023م.

وأوضح التقرير أن هذا النجاح جاء ثمرة قيادة وطنية وجهود مؤسسية متكاملة، من أبرزها تنفيذ مبادرة «100 مليون صحة»، التي شهدت فحص أكثر من 60 مليون مواطن خلال عامي 2018 و2019، إلى جانب تشخيص وعلاج ملايين الحالات، والتوسع في توطين صناعة الدواء بما أسهم في خفض تكلفة العلاج بصورة كبيرة.

وأضاف التقرير أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق أعلى معدلات تشخيص وعلاج سنوية على مستوى العالم، وأدت إلى أكبر انخفاض في عبء المرض بإقليم شرق المتوسط، مع استمرار مصر في نقل خبراتها لدعم جهود مكافحة المرض في عدد من الدول.

وأكدت وزارة الأوقاف أن استمرار مستشفى الدعاة في تنفيذ هذه المبادرات يعكس حرصها على الإسهام في دعم جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، والبناء على ما حققته مصر من نجاحات دولية مشهودة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض.