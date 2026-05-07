أخبار التكنولوجيا | Anthropic سترفع حدود استخدام Claude حتى الضعف وإليك أنحف جهاز لوحي رائد في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أخيرًا.. Anthropic سترفع حدود استخدام Claude حتى الضعف 

أعلنت شركة أنثروبيك، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي ، عن زيادة حدود الاستخدام لـ Claude وذلك حتى الضعف.
وتأتي هذه الشراكة بفضل عقد شراكة مع SpaceX والتي تمنح أنثروبك الوصول الكامل لطاقة الحوسبة وذلك في مركز بيانات Colossus 1، والذي يمثل أكثر من 300 ميجاواط من الطاقة الحاسوبية وما يزيد على حوالي 220 ألف وحدة معالجة رسومية من NVIDIA.

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أنحف جهاز لوحي رائد في العالم 

أعلنت هواوي عن جهاز MatePad Pro Max باعتباره أنحف جهاز لوحي رائد في العالم، وهو جهاز  Huawei MatePad Pro Max.

يُعدّ جهاز MatePad Pro Max الجديد أحدث أجهزة هواوي اللوحية المتميزة، وتجعل الشركة من نحافته إحدى أهمّ نقاط قوته، فبسماكة 4.7 ملم فقط ووزن 499 جرامًا، تُؤكد هواوي أن MatePad Pro Max هو أنحف وأخفّ جهاز لوحي رائد في العالم.
 

بميزات احترافية جوجل تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

بدأت تسريبات تفاصيل سلسلة هواتف جوجل بيكسل الجديدة. فقد كشفت مجموعة كبيرة من المواصفات عن معلومات تخص سلسلة بيكسل 11 بأكملها. ويبدو أن التركيز هذه المرة ينصب على بعض التغييرات في الأجهزة التي تبدو غير متوقعة بعض الشيء .

تتجه جوجل نحو استخدام تقنية TSMC بدقة 2 نانومتر لتصنيع شريحة المعالج، ما يُفترض أن يُحسّن بشكل ملحوظ كفاءة الأداء واستدامته، وهما جانبان لطالما وُجهت انتقادات لهواتف بيكسل بسببهما. تعتمد الشريحة على تصميم وحدة معالجة مركزية 1+4+2 ، تجمع بين أنوية ARM الأحدث من سلسلة C1 ووحدة معالجة رسومية PowerVR.

بمواصفات احترافية.. فيفو تغزو الأسواق بهواتف جديدة| إليك أهم مواصفاتها

إلى جانب هاتف Vivo X300 Ultra، أطلقت شركة Vivo أيضًا هاتف Vivo X300 FE.  

وبينما يركز هاتف Ultra بشكل أكبر على كاميرا الهاتف، يُعدّ X300 FE هاتفًا رائدًا أصغر حجمًا بمجموعة متوازنة من الميزات.

يتميز  الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 2640 × 1216 بكسل، بالإضافة إلى معدل تحديث يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز. 

