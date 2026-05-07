قبل نهائي كأس خادم الحرمين.. إنزاجي: الهلال الأقوى هجوميا ولا يعرف الخسارة في الوقت الأصلي

قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خرج الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، بتصريحات قوية خلال المؤتمر الصحفي، رد فيها على الانتقادات الموجهة للفريق، مؤكدًا أن “الزعيم” ما زال الفريق الأشرس هجوميًا في المسابقات المحلية.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الخلود غدًا الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء يسعى خلاله إنزاجي لحصد أول ألقابه مع الفريق.

الدفاع عن أسلوب الهلال

وقال إنزاجي إن الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، مضيفًا أن الفريق يملك أرقامًا تؤكد قوته الهجومية، حيث يعد الأكثر صناعة للفرص والأكثر تهديدًا على المرمى خلال الموسم.

وأشار إلى أن الهلال لم يتعرض لأي خسارة في الوقت الأصلي حتى الآن، مؤكدًا أن الأداء الهجومي للفريق يسير بشكل جيد رغم بعض الأخطاء التي ظهرت بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

مباراة صعبة أمام الخلود

وحذر المدرب الإيطالي من صعوبة المواجهة النهائية، موضحًا أن الخلود فريق منظم وقدم مستوى مميزًا في مبارياته الأخيرة، خاصة أمام الاتحاد، ما يجعل المباراة اختبارًا حقيقيًا للهلال.

وأكد أن الفريق بحاجة إلى التركيز والصبر من أجل تحقيق اللقب، وعدم الاستهانة بالمنافس.

اختيارات فنية ورسالة للجماهير

وعن خياراته الفنية، خصوصًا بين سالم الدوسري وسلطان مندش، أوضح إنزاجي أنه يمتلك العديد من البدائل في كل مركز، وأن اختيار التشكيل يعتمد على ظروف كل مباراة.

واختتم تصريحاته برسالة إلى الجماهير، مؤكدًا أن التتويج بالكأس لن يكون سهلًا، مطالبًا بالدعم الكامل للفريق في النهائي، مع وعد ببذل أقصى ما لديهم من أجل حصد اللقب.