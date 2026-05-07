قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد من التعليم العالي في خدش الحياء أمام سور كلية البنات
تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر
فى غياب نجله .. تشييع جثمان والد لاعب الزمالك محمد شحاتة بمسقط رأسه ببنى مزار.. صور
محمد بن زايد يقبل يد طفلة خلال جولة مفاجئة مع الرئيس السيسي بأبو ظبي | شاهد
حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 .. المواعيد الرسمية والحد الأقصى للأسعار
مخلفات.. إخماد حريق بجوار موقف سيارات في المنوفية
غدا الاجتماع الفني لمباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
زاهي حواس يفتح ملف "أخلاقيات المتاحف" واسترداد الآثار في قمة سياحية عالمية بقناة السويس
ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات أمام كلية البنات بمصر الجديدة
هل على المال المستحق للمالك لدى المستأجر زكاة.. دار الإفتاء تجيب
أحمد موسى: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان تحمل رسائل دعم وتضامن
الشرطة البريطانية : اعتقال شخص هدد الأمير أندرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل نهائي كأس خادم الحرمين.. إنزاجي: الهلال الأقوى هجوميا ولا يعرف الخسارة في الوقت الأصلي

إنزاجي
إنزاجي
إسلام مقلد

قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خرج الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، بتصريحات قوية خلال المؤتمر الصحفي، رد فيها على الانتقادات الموجهة للفريق، مؤكدًا أن “الزعيم” ما زال الفريق الأشرس هجوميًا في المسابقات المحلية.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الخلود غدًا الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء يسعى خلاله إنزاجي لحصد أول ألقابه مع الفريق.

الدفاع عن أسلوب الهلال

وقال إنزاجي إن الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، مضيفًا أن الفريق يملك أرقامًا تؤكد قوته الهجومية، حيث يعد الأكثر صناعة للفرص والأكثر تهديدًا على المرمى خلال الموسم.

وأشار إلى أن الهلال لم يتعرض لأي خسارة في الوقت الأصلي حتى الآن، مؤكدًا أن الأداء الهجومي للفريق يسير بشكل جيد رغم بعض الأخطاء التي ظهرت بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

مباراة صعبة أمام الخلود

وحذر المدرب الإيطالي من صعوبة المواجهة النهائية، موضحًا أن الخلود فريق منظم وقدم مستوى مميزًا في مبارياته الأخيرة، خاصة أمام الاتحاد، ما يجعل المباراة اختبارًا حقيقيًا للهلال.

وأكد أن الفريق بحاجة إلى التركيز والصبر من أجل تحقيق اللقب، وعدم الاستهانة بالمنافس.

اختيارات فنية ورسالة للجماهير

وعن خياراته الفنية، خصوصًا بين سالم الدوسري وسلطان مندش، أوضح إنزاجي أنه يمتلك العديد من البدائل في كل مركز، وأن اختيار التشكيل يعتمد على ظروف كل مباراة.

واختتم تصريحاته برسالة إلى الجماهير، مؤكدًا أن التتويج بالكأس لن يكون سهلًا، مطالبًا بالدعم الكامل للفريق في النهائي، مع وعد ببذل أقصى ما لديهم من أجل حصد اللقب.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين الشريفين نادي الهلال الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

المتهم

خلاف على طلب مشروبات ينتهي باحتجاز وضرب صاحب مقهى بالقاهرة

المتهمين

ضبط طالبين ظهرا في فيديو ترويع الأطفال بـ كلبين بالجيزة

ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

بالصور

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي.. زى المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

هل الاستغناء عن البيض يضر الصحة؟.. أخصائي تغذية يكشف التأثير الحقيقي على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد