تشكيل الهلال أمام الخليج.. إنزاجي يدفع بالقوة الضاربة في صراع صدارة الدوري السعودي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويدخل الهلال اللقاء تحت ضغط الانتصار، في ظل سعيه لتقليص الفارق مع المتصدر وإبقاء آماله قائمة حتى الجولات الأخيرة، خاصة مع اقتراب المواجهة الحاسمة أمام النصر، والتي قد تحدد ملامح اللقب بشكل كبير.

تشكيل الهلال أمام الخليج

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – روبن نيفيز – أكجيك – العوجامي

خط الوسط: سالم الدوسري – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – كانو – مداش

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو – مالكوم

ويعتمد إنزاجي على التوازن بين الدفاع والهجوم، مع امتلاك الفريق عناصر قادرة على الحسم في الثلث الأخير، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة للاعبي الوسط والهجوم، والتي تمثل السلاح الأهم في مثل هذه المواجهات المصيرية.

ويأمل الهلال في استغلال عاملي الأرض والخبرة لحصد النقاط الثلاث، والوصول إلى النقطة 77، بما يعيد إشعال المنافسة على اللقب ويمنح الفريق دفعة قوية قبل المواجهات الحاسمة المقبلة.