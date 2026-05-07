قيادية بحماة الوطن: أمن الخليج العربي جزء أصيل من الأمن القومي المصري

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مؤكدة أن الزيارة تعكس عمق وقوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المتبادل على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأكدت “شحاته” أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أن أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، تجسد بوضوح وحدة المصير العربي، وتعكس الروابط الأخوية الراسخة بين القيادتين والشعبين، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكاتف العربي.

المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

وأضافت أن المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد تناولت عددًا من الملفات الحيوية المهمة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب استمرار التشاور والتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استقبال الرئيس السيسي وتوديعه بمطار أبوظبي الدولي، يحمل دلالات كبيرة تعكس عمق العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتقدير الكبير لمكانة مصر ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي وترسيخ دعائم الاستقرار بالمنطقة.

تعزيز وحدة الصف العربي

وشددت أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، على أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز وحدة الصف العربي وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية بين الدول العربية الشقيقة، مؤكدة أن مصر والإمارات تمثلان نموذجًا عربيًا ناجحًا للتعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية.

وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي خلال المباحثات على أن “ما يمس الإمارات يمس مصر” يبعث برسالة سياسية واضحة للعالم أجمع، مفادها أن الدولة المصرية تقف دائمًا إلى جانب أشقائها العرب، وأن العلاقات المصرية الإماراتية تجاوزت مفهوم التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة المتبادلة ووحدة الرؤية والمصير المشترك.

واختتمت المستشارة ماريان شحاتة بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمًا رئيسيًا لاستقرار المنطقة العربية، وحائط صد قويًا في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشيرة إلى أن أمن الخليج العربي يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وأن التضامن العربي هو السبيل الحقيقي للحفاظ على استقرار الشعوب وتحقيق التنمية والازدهار.