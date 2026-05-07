بعد اختفائه 7 أيام.. انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، من انتشال جثة الطفل "إياد"، عقب غرقه في مياه نهر النيل، وذلك بعد 7 أيام من اختفائه، حيث عُثر على الجثمان بمنطقة القناطر الخيرية، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة الطفل يفيد باختفائه عقب خروجه من المدرسة وعدم عودته إلى المنزل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، وبدأت أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات اختفائه.



وكشفت التحريات الأولية، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، أن الطفل توجه برفقة عدد من أصدقائه للتنزه بالقرب من نهر النيل، قبل أن يتعرض للغرق.

وبعد جهود مكثفة استمرت 7 أيام، نجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور على جثمان الطفل بمياه نهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة.