ملكة جمال مصر تكشف سر دخولها التمثيل: أنا دكتورة أسنان والفن كان حلمي من الطفولة

كشفت إيرينا يسري تفاصيل رحلتها بين الدراسة والفن، مؤكدة أنها نجحت في الجمع بين تفوقها الأكاديمي وشغفها الكبير بالتمثيل منذ سنوات الطفولة.

الأنشطة الفنية المدرسية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أنها كانت منذ صغرها شغوفة بالدراسة وتحلم بأن تصبح طبيبة، وفي الوقت نفسه كانت تمتلك حبًا كبيرًا للتمثيل والمشاركة في الأنشطة الفنية المدرسية.

عروض المسرح الجامعي

وأضافت أنها التحقت بكلية طب الأسنان وواصلت دراستها بشكل طبيعي، لكنها لم تتخلَّ عن موهبتها الفنية، حيث شاركت في عروض المسرح الجامعي، كما خضعت لورش تدريبية في التمثيل باعتبار الفن هواية قريبة إلى قلبها.

تجربة مسابقات الجمال

وأكدت أن المقربين منها لعبوا دورًا مهمًا في تشجيعها على خوض تجربة مسابقات الجمال، بعدما نصحوها بالتقديم في مسابقة “ميس إيجيبت”، وهو ما دفعها لخوض التجربة التي انتهت بحصولها على لقب ملكة جمال مصر.

وأشارت إلى أن أولى خطواتها الحقيقية في عالم التمثيل جاءت من خلال شخصية “لارا”، مؤكدة أنها سعيدة بهذه البداية الفنية وتتطلع إلى تقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.