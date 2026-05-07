ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل صادمة عن “المهووس”: كان يهددني بالظهور أمامي خلال دقائق

واصلت إيرينا يسري ملكة جمال مصر الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، بعد تعرضها للملاحقة من شخص وصفته بأنه يعيش حالة من الهوس والانفصال عن الواقع، مؤكدة أن الواقعة انتهت سريعًا بعد تدخل أجهزة وزارة الداخلية وضبط المتهم.

مرحلة من الرعب الشديد

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أنها وصلت إلى مرحلة من الرعب الشديد تسببت في تعرضها للإغماء أكثر من مرة بسبب تصرفات الشخص الذي كان يلاحقها.

وأكدت أن المتهم كان يعاني من هوس واضح بالشهرة، وكان يتخيل وجود علاقة حقيقية تجمعه بها، لدرجة أنه كان يعيش تفاصيل وهمية بالكامل داخل عقله، معتقدًا أنه جزء من حياتها اليومية ويتحدث معها باستمرار.

الخوف الشديد والتردد

وأضافت أن الموقف أصبح أكثر إثارة للقلق بعدما كتب لها تعليقًا قال فيه: “خلال 30 دقيقة هتلاقيني قدامك”، الأمر الذي دفعها للشعور بالخوف الشديد والتردد حتى في مغادرة المكان الذي كانت تتواجد فيه، قبل أن تلجأ لنشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استجابة وزارة الداخلية

وأشادت بسرعة استجابة وزارة الداخلية، مؤكدة أن رئيس مباحث السيدة زينب تواصل معها بعد ساعات قليلة فقط من نشر الاستغاثة، وبدأت التحريات على الفور بمشاركة شهود من الشارع، حتى تم تحديد المتهم وضبطه في وقت قياسي.

سرعة التحرك والاستجابة

ووجهت إيرينا الشكر لرجال وزارة الداخلية، معربة عن اندهاشها من سرعة التحرك والاستجابة، مؤكدة أن التفاعل السريع مع البلاغ منحها شعورًا بالأمان، كما لاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على التعامل الفوري مع شكاوى السيدات.