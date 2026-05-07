خطر جسيم على الصحة.. خبير: غياب الضمير وراء غش اللبن بالفورمالين في الأسواق

حذّر الدكتور عبد الرشيد غانم من خطورة استخدام مادة الفورمالين في اللبن بهدف إطالة فترة صلاحيته، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في المادة نفسها، بل في غياب الضمير لدى بعض المتعاملين في السوق.

وجود مشكلة في المنتج

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أن اللبن الجيد يمكن تمييزه بسهولة من خلال الرائحة والطعم واللون قبل اللجوء لأي اختبارات معملية، مشيرًا إلى أن أي تغير في هذه الخصائص يعد مؤشرًا على وجود مشكلة في المنتج.

وأضاف أن أسعار اللبن تختلف من منطقة لأخرى، موضحًا أن متوسط سعر اللبن البقري يقل عن 20 جنيهًا، بينما يصل اللبن الجاموسي إلى أقل من 40 جنيهًا وفقًا لجودته ومواصفاته الغذائية.

مراكز تجميع الألبان

وأكد أن مراكز تجميع الألبان تخضع لإشراف بيطري صارم لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض الخطيرة مثل البروسيلا والسل، مشددًا على أن أي لبن ناتج من حيوانات مصابة يُمنع تداوله حفاظًا على صحة المواطنين.

خطورة استخدام الفورمالين

وتطرق إلى خطورة استخدام الفورمالين، موضحًا أنه يُستخدم أحيانًا في فصل الصيف بسبب ارتفاع معدلات فساد اللبن ونمو البكتيريا، حيث يلجأ إليه بعض ضعاف النفوس لمنع اللبن من “التقطيع” أثناء النقل، إلا أنه أكد أن هذا الاستخدام يمثل خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان.

الالتزام بالمعايير الصحية والرقابة المشددة

واختتم بالتأكيد على أن اللبن الجاموسي يتميز بقيمة غذائية أعلى من اللبن البقري، لكنه في المقابل أعلى سعرًا، داعيًا إلى الالتزام بالمعايير الصحية والرقابة المشددة لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.