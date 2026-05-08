أخبار أسوان| إزالة التعديات.. وحملات تموينية على الأسواق.. ومكافحة ناقلات الأمراض

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 7/5/2026 أحداثا متنوعة .

استقبلت جامعة أسوان برئاسة لؤي سعد الدين نصرت فريق مكون التنمية الاقتصادية التابع لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بصعيد مصر ،والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز الميزة التنافسية لمحافظة أسوان ضمن رؤية “أسوان 2040”.



قامت مديرية التموين بأسوان بتكثيف جهودها الرقابية بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية والمجمعات الإستهلاكية.



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال لقائه الجماهيرى مع المواطنين بمدينة كلابشة ، تم التحرك السريع للتصدى للحشرات الطائرة وناقلات الأمراض، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين الوحدة المحلية ومديرية الصحة لتنفيذ أعمال المكافحة الشاملة داخل المدينة .

تم الدفع بسيارة المكافحة المتخصصة لتنفيذ أعمال الرش ومكافحة "الناموس" بمختلف المناطق والأحياء بمدينة كلابشة، فى إطار الحفاظ على الصحة العامة والحد من إنتشار الحشرات الطائرة بما يساهم فى توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين .

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ 29، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وبناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية.

