‎جاهزية تريزيجيه لمباراة المصري في الدوري

أكد الإعلامي الرياضي جمال الغندور جاهزية محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي للمشاركة بصورة طبيعية في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن اللقاء الماضي أمام فريق إنبي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن تريزيجيه أصبح في حالة بدنية جيدة، وبات جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة مع فريقه في المواجهة المنتظرة يوم 20 مايو الجاري، مؤكدًا أن الجهاز الطبي منح اللاعب الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية بصورة كاملة خلال الأيام الأخيرة.

وكان محمود حسن تريزيجيه قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام إنبي في الدوري، بعدما تعرض لإصابة عبارة عن جرح قوي أعلى منطقة الركبة، ما دفع الجهاز الفني والطبي إلى استبعاده من اللقاء حرصًا على سلامته وتجنب تفاقم الإصابة.

وأشار جمال الغندور إلى أن اللاعب خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية، قبل أن ينجح في التعافي سريعًا ويعود للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية، وهو ما جعله جاهزًا لدعم فريقه في المباراة الحاسمة أمام المصري البورسعيدي.

وتحظى مباراة المصري البورسعيدي بأهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط رغبة قوية من جميع الأطراف في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

ومن المنتظر أن يمثل تواجد تريزيجيه إضافة قوية لفريقه، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، وهو ما يعول عليه الجهاز الفني خلال اللقاء المرتقب