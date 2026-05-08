3 عادات يومية بسيطة تساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان

العناية بالنفس تعني تبني عادات صحية تُحسّن حياتك، هل تعلم أن العديد من عادات العناية بالنفس قد تُساهم أيضاً في الوقاية من السرطان؟ إليك 3 عادات يمكنك اتباعها للعناية بجسمك وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- التزم ببرنامج تمارين رياضية.

لا تقتصر فوائد الرياضة على صحتك البدنية فحسب، بل إنها أيضاً وقتٌ تخصصه لنفسك ، فالرياضة تقلل التوتر وتزيد الطاقة، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، يرتبط النشاط البدني بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان بطانة الرحم، وربما أنواع أخرى

- إعطاء الأولوية للأطعمة النباتية

عندما تتناول طعامًا صحيًا، تشعر بتحسن، أكثر من تناول الأطعمة غير الصحية، تناول الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة للحفاظ على صحتك وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم

قد يصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم، يؤثر النوم على صحة القلب وأداء الدماغ ، لذا حاول أن تجعله أولوية، احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا بجودة عالية ، مع أن النوم وخطر الإصابة بالسرطان لم يُثبتا بشكل مباشر، إلا أنه لا يمكنك عيش نمط حياة صحي ومتوازن بدونه، وهذا يؤثر على جميع قراراتك الصحية الأخرى