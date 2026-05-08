رفع 200 طن مخلفات وتراكمات نواتج تطهير ترعة بني قرة بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات رفع المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته المباشرة بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى رفع نحو 200 طن من المخلفات ونواتج تطهير ترعة بني قرة بمركز القوصية، على خلفية الشكوى التي عاينها ميدانيًا خلال جولته الأخيرة بالقرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، تمكنت من رفع كميات كبيرة من نواتج التطهير والمخلفات المتراكمة بالموقع محل الشكوى بقرية بني قرة، باستخدام عدد 2 قلاب ولودر تابعين للإدارة العامة لري القوصية، إلى جانب عدد 2 قلاب تابعين للوحدة المحلية، حيث تم رفع ما يقرب من 200 طن خلال أعمال اليوم، مع استمرار العمل تباعًا لحين الانتهاء الكامل من رفع التراكمات بطول الطريق.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الأعمال جاءت استجابة سريعة لما تم رصده خلال جولته الميدانية الأخيرة بالقرية، والتي اصطحب خلالها أحد المواطنين بسيارته إلى موقع الشكوى لمعاينة الوضع على الطبيعة، حيث تبين وجود تراكمات من نواتج تطهير الترعة ومخلفات البناء والقمامة، إلى جانب بعض التعديات التي تسببت في تضييق حرم الترعة وتشويه المظهر الحضاري.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الحاسم مع أي تقصير أو إهمال، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف القرى والمراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق استجابة سريعة لشكاواهم، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة.