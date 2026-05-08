لفتة إنسانية.. الاتحاد الجزائري يقدم واجب العزاء في والد محمد شحاتة

حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تقديم واجب العزاء لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة لاعب الفريق، خلال الاجتماع الفني الذي عقد اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الجزائري.

اجتماع بعثة الزمالك

حضر الاجتماع من الزمالك كل من، محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، والدكتور محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.