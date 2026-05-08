قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تترقب الرد الإيراني.. مقترح "محدود" على الطاولة لخفض التصعيد
أسعار الأضاحي 2026.. الخروف يبدأ من 11 ألف جنيه وهذه شروط الأضحية الشرعية
الإسكندرية تتأهب.. خطة شاملة لتأمين زيارة الرئيسين السيسي وماكرون
مجموعة الهبوط .. التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري
الحماية المدنية تسيطر على حريق “مصيعد” بطور سيناء.. صور
على الطريق.. طاقم إسعاف ينجح في مساعدة سيدة على الولادة داخل السيارة بالمنيا
لا دين ولا أخلاق ولا عقيدة.. مصطفى بكري: الإخوان تجاوزوا كل الحدود
نهائي كأس خادم الحرمين.. الهلال يتقدم على الخلود بثنائية في الشوط الأول
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس وغرامة للزوج حال إخفاء زواجه الثاني
هل رسم وجوه الأشخاص حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
هل أخذ قرض لشراء سيارة يُعد حرامًا؟.. أمين الإفتاء يجيب
حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سقوط «بلوجر التبرعات».. مؤسس «تطهير المجتمع» يكشف مفاجآت جديدة في قضية دنيا فؤاد

جمع التبرعات عبر السوشيال ميديا
جمع التبرعات عبر السوشيال ميديا
محمد البدوي

 كشف المستشار أشرف فرحات، تفاصيل البلاغ المقدم إلى النائب العام ضدها ووالدتها، متهمًا إياهما باستغلال ادعاء الإصابة بمرض السرطان لجمع تبرعات من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بطرق غير قانونية.

الحديث عن تلقي مبالغ مالية ضخمة

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، أن خيوط القضية بدأت بعد متابعة إعلامية من الصحفية ندى الجبالي، التي تبنت حالة دنيا فؤاد باعتبارها «محاربة سرطان»، قبل أن تتصاعد الشكوك مع الحديث عن تلقي مبالغ مالية ضخمة من المتبرعين.

طلب المستندات الطبية

وأشار إلى أن معلومات جرى تداولها بشأن وصول تبرعات تجاوزت 350 ألف جنيه دفعت فريق الحملة إلى طلب المستندات الطبية والفواتير الخاصة بالحالة للتحقق من صحتها، مؤكدًا أن مراجعة الأوراق بواسطة مختصين كشفت أن الحالة لا تتعلق بالإصابة بالسرطان، وإنما بإجراءات طبية خاصة بمشكلات نسائية.

كسب التعاطف والحصول على أموال

وأضاف أن البلوجر استغلت ظهورها داخل المستشفيات وبعض التفاصيل الطبية لإقناع المتابعين بمعاناتها من المرض، بهدف كسب التعاطف والحصول على أموال من المتبرعين، لافتًا إلى أن الصحفية ندى الجبالي واصلت كشف تفاصيل الواقعة رغم الضغوط التي تعرضت لها بعد انكشاف الحقيقة.

وأكد مؤسس حملة «تطهير المجتمع» أن التحقيقات التي شهدتها نيابة الإسماعيلية تضمنت اعترافات وتطورات وصفها بالمهمة، موضحًا أن المتهمة حاولت خلال التحقيقات تحميل الصحفية مسؤولية ما حدث بعد اتضاح ملابسات القضية أمام جهات التحقيق.

احتمالية توسيع دائرة التحقيقات

وأشار فرحات إلى أن البلاغ يشمل دنيا فؤاد ووالدتها، مع احتمالية توسيع دائرة التحقيقات لتشمل أطرافًا أخرى يثبت تورطها أو استفادتها من أموال التبرعات، مؤكدًا أن التحريات ستحدد المسؤوليات القانونية لكل من شارك في الواقعة.

جمع تبرعات دون تصاريح

وأوضح أن القضية تتضمن عدة اتهامات قانونية، أبرزها جمع تبرعات دون تصاريح رسمية، والنصب، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن العقوبات المحتملة قد تشمل رد الأموال المحصلة وفرض غرامات مالية كبيرة.

محاربة سرطان النائب العام المستشار أشرف فرحات السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

مجلس إدارة النادي الأهلي

عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"

ترشيحاتنا

قانون الأحوال الشخصية

تحذيرات قانونية من مشروع الأحوال الشخصية الجديد.. رئيسة محكمة أسرة سابقة تكشف مواد «مثيرة للجدل»

جمع التبرعات عبر السوشيال ميديا

سقوط «بلوجر التبرعات».. مؤسس «تطهير المجتمع» يكشف مفاجآت جديدة في قضية دنيا فؤاد

ياسمين عز

ياسمين عز عن فتاة الإسماعيلية: فلوس التبرعات اللي جمعتها حرام

بالصور

هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة

بعد وفاة 3 أشخاص على متن السفينة .. أعراض فيروس “هانتا” المبكرة والمتأخرة

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

من 543 أسبوعا إلى 6.. كيف اختصر ترامب مدة الحروب الأمريكية ؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طريقة عمل قطايف البرجر.. وصفة مبتكرة لعشاق الأكلات السريعة

طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر
طريقة عمل قطايف البرجر

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد