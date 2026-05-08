سقوط «بلوجر التبرعات».. مؤسس «تطهير المجتمع» يكشف مفاجآت جديدة في قضية دنيا فؤاد

كشف المستشار أشرف فرحات، تفاصيل البلاغ المقدم إلى النائب العام ضدها ووالدتها، متهمًا إياهما باستغلال ادعاء الإصابة بمرض السرطان لجمع تبرعات من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بطرق غير قانونية.

الحديث عن تلقي مبالغ مالية ضخمة

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، أن خيوط القضية بدأت بعد متابعة إعلامية من الصحفية ندى الجبالي، التي تبنت حالة دنيا فؤاد باعتبارها «محاربة سرطان»، قبل أن تتصاعد الشكوك مع الحديث عن تلقي مبالغ مالية ضخمة من المتبرعين.

طلب المستندات الطبية

وأشار إلى أن معلومات جرى تداولها بشأن وصول تبرعات تجاوزت 350 ألف جنيه دفعت فريق الحملة إلى طلب المستندات الطبية والفواتير الخاصة بالحالة للتحقق من صحتها، مؤكدًا أن مراجعة الأوراق بواسطة مختصين كشفت أن الحالة لا تتعلق بالإصابة بالسرطان، وإنما بإجراءات طبية خاصة بمشكلات نسائية.

كسب التعاطف والحصول على أموال

وأضاف أن البلوجر استغلت ظهورها داخل المستشفيات وبعض التفاصيل الطبية لإقناع المتابعين بمعاناتها من المرض، بهدف كسب التعاطف والحصول على أموال من المتبرعين، لافتًا إلى أن الصحفية ندى الجبالي واصلت كشف تفاصيل الواقعة رغم الضغوط التي تعرضت لها بعد انكشاف الحقيقة.

وأكد مؤسس حملة «تطهير المجتمع» أن التحقيقات التي شهدتها نيابة الإسماعيلية تضمنت اعترافات وتطورات وصفها بالمهمة، موضحًا أن المتهمة حاولت خلال التحقيقات تحميل الصحفية مسؤولية ما حدث بعد اتضاح ملابسات القضية أمام جهات التحقيق.

احتمالية توسيع دائرة التحقيقات

وأشار فرحات إلى أن البلاغ يشمل دنيا فؤاد ووالدتها، مع احتمالية توسيع دائرة التحقيقات لتشمل أطرافًا أخرى يثبت تورطها أو استفادتها من أموال التبرعات، مؤكدًا أن التحريات ستحدد المسؤوليات القانونية لكل من شارك في الواقعة.

جمع تبرعات دون تصاريح

وأوضح أن القضية تتضمن عدة اتهامات قانونية، أبرزها جمع تبرعات دون تصاريح رسمية، والنصب، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن العقوبات المحتملة قد تشمل رد الأموال المحصلة وفرض غرامات مالية كبيرة.