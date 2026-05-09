محاكمة موظف تسبب فى إلغاء رحلة جوية من الدمام للقاهرة.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة موظف كتب على منديل ورقى عبارات يوجود قنبلة فى الطائرة، وذلك انتقاما ونكاية فى قائد الطائرة الذى تشاجر معه، في القضية 760 لسنة 2025 جنايات النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "حامد.إ"، ارتكب عملا إرهابيا باستخدام التهديد والترويع في الخارج بان استقل الطائرة المملوكة للشركة محل عمله بميناء الدمام الجوي والمزمع قيامها في رحلة المتجهة للقاهرة، وجهز منديلا ورقيا دون عليه عبارة تضمنت التهديد بوجود عبوة مفرقعة على متن الطائرة قاصدا من ذلك ترويع قائد الطائرة وطاقمها الجوي وركابها وتهديدهم بتفجيرها باستخدام تلك العبوة، وكان ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام والاضرار بالاقتصاد الوطني.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عطل سير وسيلة من وسائل النقل الجوية بان عطل سير الطائرة المملوكة لشركة مصر للطيران، وقال المتهم في التحقيقات، أنه حال مباشرة عمله كفني أجهزة بفرع شركة مصر للطيران بالدمام، وفى حال وصول الطائرة للشركة محل عمله إلى الميناء الجوي محل عمله، كلف بالمشاركة بأعمال صيانتها قبل إقلاعها بالرحلة الرقيمة "2588"، والمتجه لميناء القاهرة الجوي، وجرت مشادة بينه وبين قائد الطائرة، فاستعان بمنديل ورقي ودون عليه عبارة تتضمن التهديد بوجود عبوة مفرقعة بها، وألقى المنديل داخل غرفة قيادتها قاصد من ذلك إلقاء الرعب في نفس قائدها، وعقب إقلاع الطائرة برحلتها عثر قائد الطائرة على المنديل الذي توجد به عبارات التهديد ليتم إلغاء الرحلة وعودتها لميناء الدمام.