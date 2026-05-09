الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سر الحلق الأبيض في بايرن ميونخ.. التكنولوجيا الطبية تدخل معركة حماية النجوم

أمينة الدسوقي

أثار ظهور لاعبي بايرن ميونخ بضمادات صغيرة على شحمة الأذن خلال التدريبات موجة واسعة من التساؤلات بين الجماهير، خاصة بعدما تكرّر المشهد مع عدد من نجوم الفريق، بينهم هاري كان.

وبينما اعتقد البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه موضة جديدة داخل غرفة الملابس أو طقسا خاصا بين اللاعبين، كشفت التقارير أن الحقيقة ترتبط بتقنيات متطورة في الطب الرياضي تهدف إلى مراقبة الحالة البدنية للاعبين بدقة غير مسبوقة.

ما قصة اللاصقة البيضاء؟

بحسب تقارير صحفية أوروبية، فإن الجهاز الطبي لـ بايرن ميونخ يعتمد على اختبارات دورية تتم عبر سحب نقطة دم صغيرة من شحمة الأذن قبل أو بعد التدريبات، ثم تغطية مكان الوخز بلاصقة صغيرة بلون أبيض أو بلون الجلد.

وتُستخدم هذه الطريقة بدلًا من سحب العينات من الإصبع، نظرًا لأن شحمة الأذن تحتوي على شبكة غنية بالأوعية الدموية، ما يجعل العملية أسرع وأسهل وأقل إزعاجًا للاعبين.

مختبر طبي داخل ملعب التدريب

تحول مركز تدريبات النادي البافاري إلى ما يشبه المختبر الرياضي المصغر، حيث يحصل الطاقم الطبي خلال ثواني قليلة على بيانات دقيقة تتعلق بالحالة البدنية لكل لاعب.

ويهدف هذا النظام إلى مراقبة المؤشرات الحيوية المرتبطة بالإجهاد العضلي ومدى استجابة الجسم للأحمال التدريبية، بما يساعد المدربين على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن شدة التدريبات وفترات الراحة.

«اللاكتات» الرقم السري وراء اللياقة

يركز الجهاز الطبي بشكل أساسي على قياس مستوى مادة «اللاكتات»، وهي مادة كيميائية تتراكم في العضلات أثناء المجهود البدني المكثف.

ويُعد ارتفاع نسبة اللاكتات مؤشرا مباشرا على إجهاد اللاعب وقدرته على التحمل، ما يمنح الطاقم الفني صورة واضحة عن جاهزية كل عنصر داخل الفريق.

كما تساعد هذه التحاليل في تحديد «العتبة الحرجة» لكل لاعب، وهي المرحلة التي قد يتحول فيها الضغط البدني إلى خطر حقيقي يهدد بالإصابات العضلية.

إنذار مبكر ضد الإصابات

ولا تتوقف التحاليل عند قياس اللاكتات فقط، بل تشمل أيضا متابعة إنزيم «الكرياتين كيناز» المعروف اختصارًا بـ(CK)، وهو من أهم المؤشرات المرتبطة بإجهاد العضلات وتلف الأنسجة العضلية.

ويُنظر إلى ارتفاع هذا الإنزيم باعتباره جرس إنذار مبكرا لاحتمال تعرض اللاعب لإصابة عضلية، ما يسمح للجهاز الفني بالتدخل سريعا عبر تخفيف الحمل التدريبي أو منح اللاعب راحة إضافية قبل تفاقم المشكلة.

بصمة كومباني في بايرن ميونخ

وترى تقارير ألمانية أن المدرب البلجيكي فنسينت مومباني منح هذا النظام الطبي أهمية كبيرة منذ توليه قيادة الفريق، في محاولة لإنهاء أزمة الإصابات التي عانى منها النادي خلال المواسم الأخيرة.

وبفضل هذه المنظومة الحديثة، نجح بايرن ميونخ في تقليل الإصابات العضلية بشكل ملحوظ، كما ساعد ذلك على تسريع عودة عدد من النجوم، مثل Jamal Musiala وAlphonso Davies وHiroki Ito، بصورة أكثر أمانًا.

كرة القدم الحديثة العلم شريك البطولات

لم تعد كرة القدم الحديثة تعتمد فقط على المهارات الفردية والخطط التكتيكية، بل أصبحت التكنولوجيا والطب الرياضي عنصرين حاسمين في صناعة النجاح وحماية اللاعبين من الاستنزاف البدني.

وفي بايرن ميونخ، تبدو تلك اللاصقة الصغيرة على الأذن أكثر من مجرد تفصيل عابر؛ إنها جزء من منظومة علمية متكاملة تهدف إلى إبقاء النجوم في أفضل حالة ممكنة طوال الموسم، وربما تكون أحد الأسرار الخفية وراء سعي العملاق البافاري لاستعادة أمجاده الأوروبية.

