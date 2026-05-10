تطوير المطارات المصرية وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر على طاولة الشيوخ .. غدًا

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاثنين المقبل، لمناقشة حزمة من طلبات المناقشة العامة وتقارير اللجان النوعية، التي تتناول ملفات حيوية تتعلق بالتعليم والصحة والطيران والنقل والخدمات، في إطار دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

تأمين امتحانات الثانوية العامة

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، المقرر عقدها صباح الاثنين 11 مايو، نظر عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة، في مقدمتها طلبًا مقدمًا من النائبة ولاء هرماس حول سياسة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي، في ظل الاستعدادات الجارية للامتحانات النهائية.

وفي ملف النقل والطيران، يناقش الشيوخ طلب النائبة هبة شاروبيم بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر والرحلات الدولية، خاصة مطار سفنكس الدولي، إلى جانب طلب مقدم من النائب إيهاب زكريا حول تطوير شركة مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية باعتبارها الناقل الوطني للدولة المصرية.

وعلى مستوى اللجان النوعية، يستعرض المجلس عددًا من تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والتي تتعلق بطلبات توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى بمحافظات البحيرة وأسيوط والشرقية، فضلًا عن دعم وتطوير خدمات الغاز الطبيعي بالمراكز المختلفة.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة الرابعة والعشرون، الثلاثاء 12 مايو، نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، واستمرار مناقشة التقارير والطلبات المقدمة من النواب .