الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

طرح محال وصيدليات ومخبز وحضانة للبيع وبمقابل الانتفاع بـ6 مدن جديدة

وزارة الإسكان
آية الجارحي

 أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح محال تجارية وصيدليات وباكيات ووحدات إدارية ومهنية للبيع، إلى جانب طرح بعض الأنشطة بنظام مقابل الانتفاع.

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

 وذلك من خلال جلسات مزاد علني بمدن بدر، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة.

مدينة بدر

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز تنمية مدينة بدر أنه تم طرح السويقة الكائنة بالمجاورة الأولى بعدد 75 باكية، بمساحة إجمالية تبلغ 1547.81 م2 تشمل الباكيات والمنطقة المنتفع بها، وذلك بالمزاد العلني بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 5 سنوات، بجلسة يوم الخميس الموافق 21/5/2026. كما تم طرح المخبز الكائن بالدور الأرضي بالسوق التجارية رقم (1) بمنطقة النرجس بالحي الخامس، بمساحة 218.5 م2، للبيع بالمزاد العلني في ذات الجلسة.

دمياط الجديدة

وأضاف جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أنه تم طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 12 م2 و79 م2، إلى جانب 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 49 م2 و63 م2، بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 14/6/2026.

قنا الجديدة

كما أعلن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة عن طرح 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 9 م2 و38 م2، بالسوق التجارية بالمنطقة (4) بالحي السكني الثاني، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 7/6/2026.

ونوّه جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 14 م2 و100 م2، بالإضافة إلى 11 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 35 م2 و97 م2، بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/6/2026.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة عن طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 31 م2 و63 م2، بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17/6/2026.

وأشار جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة إلى طرح مبنى حضانة منفذ على قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 2946 م2 بمركز خدمات الحي الثاني، بالإضافة إلى طرح ملعب مقام على قطعة أرض بمساحة 2898 م2 بمركز خدمات الحي الأول، وذلك بالمزاد العلني بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، بجلسة يوم 19/5/2026.

كراسات الشروط 

كما تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروح بها المحال والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية والملعب والحضانة والباكيات، وذلك للمواطنين الراغبين في التقدم للمزاد.

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

