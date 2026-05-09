بدون لوحات معدنية.. ضبط سائقي سيارتي نقل قادا برعونة في زهراء المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدى سيارتين "نقل ثقيل بدون لوحات معدنية" بالسير برعونة بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (سائقان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 8 إبريل المنقضى على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.