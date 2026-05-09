برلماني: مصر تقود تحركا مسؤولا لمنع اتساع الصراعات الإقليمية

أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تعكس حجم التحرك المصري المسؤول لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، وحرص الدولة المصرية على دعم مسارات التهدئة والحلول السياسية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.

وقال "صبور" إن التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن القاهرة لا تتحرك فقط باعتبارها طرفًا إقليميًا مؤثرًا، وإنما باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار العربي، لافتًا إلى أن جولة الرئيس الخليجية حملت رسائل سياسية ودبلوماسية مهمة، أبرزها التأكيد على وحدة الصف العربي، ورفض توسيع دائرة الصراع، والدفع نحو تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة الإمارات وسلطنة عُمان عكست حجم التنسيق والتفاهم بين مصر والدول الخليجية تجاه القضايا الإقليمية، خاصة في ظل التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة، وما يفرضه من ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأشار النائب أحمد صبور إلى أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتسمت خلال السنوات الماضية بالحكمة والاتزان، واعتمدت على دعم الحلول السياسية ورفض سياسات التصعيد، وهو ما منح القاهرة ثقلًا كبيرًا لدى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف حماية مقدرات الشعوب والحفاظ على استقرار الدول الوطنية.

وأوضح أن زيارة الرئيس إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان تعكس كذلك عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر بدول الخليج، مشددًا على أن تلك العلاقات تمثل أحد أهم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل توافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والقضايا المشتركة.

القاهرة تبذل جهودا متواصلة من أجل خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراعات

وأكد "صبور" أن التحركات المصرية المكثفة على المستويين السياسي والدبلوماسي خلال المرحلة الحالية تعكس إدراكا عميقا لحجم المخاطر التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن القاهرة تبذل جهودا متواصلة من أجل خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراعات، إلى جانب دعم جهود التهدئة واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وشدد النائب أحمد صبور على أن نجاح الجولة الخليجية للرئيس السيسي يعكس مكانة مصر الإقليمية وثقة الأشقاء العرب في الدور المصري، وقدرة الدولة المصرية على بناء التوافقات العربية والتعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة ومسؤولية سياسية كبيرة .