الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

العلماء يكشفون خطأ بسيط في سير الزمن بعد تجربة مثيرة.. ما القصة؟

قياس الزمن
أحمد أيمن

كشف فريق من العلماء عن نتائج دراسة جديدة قد تفتح الباب لفهم أعمق لطبيعة الزمن والعالم الكمي، بعدما توصلوا إلى وجود ما وصفوه بـ"خطأ صغير" في الطريقة التي يسير بها الزمن إلى الأمام.

وتأتي هذه النتائج في إطار محاولات العلماء تفسير واحدة من أكثر الظواهر غموضا في الفيزياء، وهي كيفية انتقال الأنظمة الكمية من حالة التراكب إلى حالة محددة يمكن رصدها وقياسها.

طريقة قياس سير الزمن

تشير دراسة قياس الزمن التي نشرت مؤخرا في دورية "فيزيكال ريفيو ريسيرش"، إلى أن الجسيمات في عالم الكم لا تتصرف بالطريقة التقليدية المعروفة في حياتنا اليومية، إذ يمكن للجسيم أن يوجد في أكثر من حالة في الوقت نفسه، وهو ما يعرف بحالة "التراكب الكمي". 

لكن بمجرد قياس هذا الجسيم أو مراقبته، يختفي هذا التراكب ويتحول إلى حالة واحدة فقط، وهي الظاهرة التي يطلق عليها العلماء "انهيار الدالة الموجية".

وركز الباحثون على نموذجين بارزين يحاولان تفسير هذه الظاهرة؛ الأول هو نموذج "ديوسي-بنروز" الذي يربط بين الجاذبية وانهيار الحالات الكمومية، والثاني يعرف باسم "التوضع التلقائي المستمر".

وتفترض هذه النماذج أن الجاذبية قد تلعب دورا خفيا في إجبار الأنظمة الكمية على اختيار حالة محددة، بدلا من بقائها في حالة التراكب لفترة طويلة.

خطأ بسيط في سير الزمن

ووفقا للدراسة، فإن هذا التأثير قد يؤدي إلى اضطرابات طفيفة للغاية في نسيج الزمكان، ما يخلق نوعا من "الأخطاء الدقيقة" في تدفق الزمن. 

لا يعني ذلك أن الزمن يتوقف أو يتشقق أو يضطرب كما في الخيال العلمي، بل يعني أن الطبيعة قد لا تسمح، في أعمق مستوياتها، بقياس الزمن بدقة غير محدودة.

هذا الأثر ضئيل جدا، فهو أصغر بكثير من قدرة أفضل الساعات الذرية الحالية على الرصد، لذلك لا توجد أي نتيجة عملية مباشرة على حياتنا اليومية، ولا على أنظمة الملاحة، ولا على الاتصالات مثلا.

ورغم أن هذه التغيرات صغيرة بشكل هائل ولا يمكن ملاحظتها بسهولة، فإن العلماء يعتقدون أن تطوير تقنيات القياس المستقبلية قد يسمح برصدها بدقة أكبر.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلا في بناء جسر بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة، وهما النظريتان اللتان تحكمان فهم الكون حاليا لكنهما لا تنسجمان بالكامل مع بعضهما البعض. 

كما قد تسهم في تطوير الحواسيب الكمية وتقنيات القياس فائقة الدقة، إضافة إلى تقديم تصور جديد حول طبيعة الزمن نفسه وما إذا كان يسير بصورة ثابتة كما نعتقد.

