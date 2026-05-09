الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

رعب جديد أصاب العالم .. اكتشف طرق علاج فيروس هانتا

اسماء محمد

آثار فيروس هانتا حالة كبيرة من القلق فى العالم وذلك بعد انتشاره بين عدد كبير من الأشخاص على متن سفينة أوروبية.

 وتكمن خطورة فيروس هانتا فى أنه يسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تصل للوفاة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم طرق علاج فيروس هانتا.


 

علاج فيروس هانتا 


فيروس هانتا أو متلازمة هانتافيروس الرئوية قابلة للشفاء، ولكنها غالباً ما تتطلب علاجات داعمة في وحدة العناية المركزة. وقد تشمل هذه العلاجات ما يلي:

العلاج بالأكسجين لزيادة كمية الأكسجين في جسمك
التهوية الميكانيكية لمساعدتك على التنفس
سوائل وريدية لتعويض أي سوائل مفقودة
أدوية رافعة للضغط لرفع ضغط الدم
الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج الفيروس ومنع انتشاره
غسيل الكلى لتنقية الدم إذا كانت كليتاك لا تعملان
جهاز ECMO لإزالة ثاني أكسيد الكربون من دمك وإضافة الأكسجين
وقت التعافي
مع التشخيص والعلاج السريع، من المتوقع أن تتعافى تماماً بعد بضعة أسابيع من بدء العلاج.

في حالات متلازمة الرئة القلبية الخفيفة، يمكنك المساعدة في تسريع عملية الشفاء من خلال الحصول على قسط وافر من الراحة وشرب الكثير من السوائل.

