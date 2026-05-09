صراع مشتعل حتى الجولة الأخيرة في الدوري.. 3 ملاعب تحسم اللقب وسيارة الدرع جاهزة للتحرك الفوري

تترقب الجماهير المصرية الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري، في توقيت موحد، في ظل صراع قوي ومفتوح على لقب البطولة حتى اللحظات الأخيرة.

ثلاث مباريات تحسم هوية البطل

وتشهد الجولة الأخيرة ثلاث مواجهات حاسمة، حيث يلتقي نادي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي، فيما يواجه بيراميدز فريق سموحة على استاد الدفاع الجوي، بينما يصطدم الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتدم الصراع على القمة، بعدما تصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز بـ51 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث بـ50 نقطة، ما يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة أمام حسم اللقب.

سيناريو استثنائي لتسليم درع الدوري

وفي تطور لافت، كشف مصدر مطلع أن رابطة الأندية قررت استمرار سياسة تسليم درع الدوري داخل الملعب، كما حدث في الموسم الماضي، في ظل اشتداد المنافسة بين أكثر من فريق حتى الجولة الأخيرة.

وأوضح المصدر أنه سيتم تجهيز درع البطولة داخل سيارة مخصصة، تكون متمركزة في نقطة قريبة من الملاعب الثلاثة (القاهرة – الدفاع الجوي – برج العرب)، بحيث تتحرك فور انتهاء المباريات إلى الملعب الذي يُحسم فيه اللقب مباشرة.

مسافات طويلة وتحرك سريع للدرع

وتتيح الخطة الجديدة إمكانية نقل الدرع بسرعة إلى الملعب الفائز بالبطولة، رغم المسافات التي قد تصل إلى نحو 200 كيلومتر بين القاهرة وبرج العرب، وذلك لضمان تسليم اللقب فور نهاية الجولة الختامية.

احتفالات فورية داخل أرض الملعب

ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة لإقامة احتفالات التتويج مباشرة داخل أرضية الملعب الذي يشهد حسم اللقب، في أجواء استثنائية تعكس حجم المنافسة المثيرة في الموسم الحالي، الذي يُعد من أكثر المواسم اشتعالًا في السنوات الأخيرة.