قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 3 أعيرة نارية.. اعترافات صادمة للـقاضي المتهم بإنهاء حياة طليقته
بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية
خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء العاصمة
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: فيروس هانتا لا يمثل جائحة جديدة ولا يشبه كورونا في خطورته الوبائية

هانتا
هانتا
رحمة سمير

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس "هانتا" لا يشكل تهديدًا بحدوث جائحة عالمية جديدة على غرار فيروس كورونا، مشددًا على أن طبيعة الفيروس تختلف جذريًا من حيث الانتشار والعدوى.

فيروس معروف منذ عقود
وأوضح عبد الغفار أن فيروس هانتا تم اكتشافه منذ عام 1978، وأنه معروف طبيًا منذ أكثر من 45 عامًا، مع تسجيل حالات محدودة سنويًا في بعض الدول، دون أن يؤدي في أي مرحلة إلى انتشار وبائي واسع النطاق.

مصدر العدوى الأساسي القوارض وليس البشر
وأشار إلى أن الفيروس ينتقل أساسًا من القوارض إلى الإنسان عبر البيئات الملوثة أو فضلات القوارض، بينما انتقاله بين البشر نادر للغاية ويقتصر على ظروف محددة جدًا، ما يقلل بشكل كبير من احتمالات تحوله إلى وباء عالمي.

مصر تتابع الموقف عبر منظومة ترصد قوية
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن مصر تمتلك نظام ترصد وبائي قويًا في المنافذ والمطارات والموانئ، يتابع بشكل مستمر أي تطورات صحية عالمية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

الوقاية تعتمد على النظافة العامة
وأضاف أن الوقاية من الفيروس تعتمد بشكل رئيسي على النظافة، مكافحة القوارض، تهوية الأماكن المغلقة، وتجنب التعامل المباشر مع مخلفات القوارض، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية البسيطة فعالة للغاية في الحد من فرص الإصابة.

هانتا الصحة المتحدث باسم وزارة الصحة الفيروس الانتشار والعدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | عادات يومية تدمر القلب دون أن تشعر.. كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟

محشي الكوسة

طريقة عمل محشي الكوسة في الفرن بمذاق شهي

تورم القدمين

الهرمونات والطقس الحار.. أسباب مختلفة لتورم القدمين

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد