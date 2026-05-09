متحدث الصحة: فيروس هانتا لا يمثل جائحة جديدة ولا يشبه كورونا في خطورته الوبائية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس "هانتا" لا يشكل تهديدًا بحدوث جائحة عالمية جديدة على غرار فيروس كورونا، مشددًا على أن طبيعة الفيروس تختلف جذريًا من حيث الانتشار والعدوى.

فيروس معروف منذ عقود

وأوضح عبد الغفار أن فيروس هانتا تم اكتشافه منذ عام 1978، وأنه معروف طبيًا منذ أكثر من 45 عامًا، مع تسجيل حالات محدودة سنويًا في بعض الدول، دون أن يؤدي في أي مرحلة إلى انتشار وبائي واسع النطاق.

مصدر العدوى الأساسي القوارض وليس البشر

وأشار إلى أن الفيروس ينتقل أساسًا من القوارض إلى الإنسان عبر البيئات الملوثة أو فضلات القوارض، بينما انتقاله بين البشر نادر للغاية ويقتصر على ظروف محددة جدًا، ما يقلل بشكل كبير من احتمالات تحوله إلى وباء عالمي.

مصر تتابع الموقف عبر منظومة ترصد قوية

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن مصر تمتلك نظام ترصد وبائي قويًا في المنافذ والمطارات والموانئ، يتابع بشكل مستمر أي تطورات صحية عالمية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

الوقاية تعتمد على النظافة العامة

وأضاف أن الوقاية من الفيروس تعتمد بشكل رئيسي على النظافة، مكافحة القوارض، تهوية الأماكن المغلقة، وتجنب التعامل المباشر مع مخلفات القوارض، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية البسيطة فعالة للغاية في الحد من فرص الإصابة.