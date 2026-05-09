إعلامي يهاجم مشجعي الكرة المصرية بسبب الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ جماهير الكرة المصرية بشأن مباراة الزمالك أمام إتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك واتحاد العاصمة

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ناس كثير كاتبة توقعاتها هزيمة الزمالك من اتحاد العاصمة و إن ده هيفرحهم اوي تفتكروا ليه رغم ان اسمه الزمالك المصري و المفروض انه الوحيد بعد خروج كل الفرق المصرية.

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.