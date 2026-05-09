قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية
أنفيلد تحت صافرات الغضب .. ليفربول يفقد هويته وسلوت يعيش ضغطا جماهيريا رغم وعود التحسن
انسحاب لاعبة إيرانية من بطولة التنس بتركيا بسبب مواجهة إسرائيلية
امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط
تحذيرات من خلط التاريخ والهوية في فيلم أسد لـ محمد رمضان ومطالب بمراجعته تاريخيا
وول ستريت جورنال: إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا سريًا بالعراق ونفذت غارات لحمايته
محدش يعمل تريند.. أحمد موسى: كامل الوزير رجل دولة والوطن والشعب همه الأول والأخير
بوتين: روسيا على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بالمهم مع الصين
ضبط المتهم بسرقة سيارة وهاتف محمول في القليوبية
جدعنة واحترام.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة شكر لـ لاعبي الزمالك بسبب محمد شحاتة
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير عارف شغلته كويس ومحدش بيضحك عليه
حفل توزيع تأشيرات حج الصحفيين والعمرة المجانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصيادلة : شركات التوزيع لم تلتزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية أو تعويض المتخصصين

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، جاء بهدف منح الصيدليات مرونة أكبر في تسجيل الأصناف ضمن مبادرة سحب الأدوية المنتهية.

الصلاحية على المنصة الإلكترونية

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة عبر شاشة القاهرة والناس، أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال بيانات الأدوية منتهية الصلاحية على المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المهلة الأصلية كانت تنتهي في 30 مايو 2025، قبل أن يتم مدها إلى 30 يوليو ثم 30 أكتوبر بسبب تعثر التنفيذ.

وأضاف أن شركات التوزيع لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب، ما تسبب في أزمات متكررة للصيدليات، مؤكدًا أن الصيادلة كانوا الطرف الأضعف في منظومة تداول الدواء خلال تنفيذ المبادرة.

مشكلات تقنية

وأشار إلى أن مشكلات تقنية ظهرت منذ بداية التطبيق عبر موقع هيئة الدواء المصرية، قبل أن يتم لاحقًا إسناد المهمة إلى إحدى شركات التوزيع لتسهيل تسجيل البيانات وجمع الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكد محفوظ رمزي أن جزءًا من الأدوية تم جمعه بالفعل، إلا أن شركات التوزيع لم تلتزم حتى الآن بسحب الكميات بالكامل أو صرف التعويضات المالية المستحقة للصيدليات، رغم الاجتماعات والضغوط التي مارستها هيئة الدواء المصرية لدفع الشركات إلى تنفيذ التزاماتها.

وشدد على أن الصيدليات لم تحصل على أي تعويضات حتى الآن، لافتًا إلى استمرار المعاناة بسبب الإجراءات المعقدة والتأخير في تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

محفوظ رمزي نقابة الصيادلة الصيدليات الأدوية الأدوية المنتهية هيئة الدواء الصيادلة هيئة الدواء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي

التنسيقية : مباحثات الرئيس السيسي وماكرون تعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئيس جامعة القاهرة يشارك في افتتاح "سنجور" ببرج العرب

مدبولي

رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي

بالصور

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك

تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

فيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد