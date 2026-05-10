بعد واقعة محور ديروط.. مصادر تكشف ماذا قال كامل الوزير للمهندس عقب قطع حديثه

شهدت جولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمحافظة أسيوط لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط، موقفًا لافتًا خلال استعراض الأعمال الفنية بالمشروع، بعدما وجّه الوزير حديثًا حادًا لأحد المهندسين المشرفين على التنفيذ بسبب ارتباكه أثناء شرح تفاصيل المشروع.

وجاء ذلك خلال تفقد الوزير لمكونات المحور بحضور اللواء محافظ أسيوط وعدد من قيادات وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، حيث طلب الوزير من المهندس التزام الدقة الكاملة في عرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.

خطأ في المعلومات وراء الموقف

وبحسب ما جرى خلال الجولة، فإن الوزير قاطع المهندس بعد وقوعه في خطأ يتعلق ببعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، قبل أن يقوم بتصحيح المعلومة بنفسه، مؤكدًا أهمية الاستعداد الكامل أثناء شرح المشروعات القومية الكبرى.

وشدد الوزير خلال حديثه على ضرورة أن يكون جميع العاملين بالمشروع على دراية كاملة بكافة التفاصيل التنفيذية والفنية، خاصة في ظل المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتشغيل.

مصادر: الوزير داعب المهندس بعد انتهاء الموقف

وقالت مصادر لموقع "صدى البلد"، إن الموقف انتهى بشكل طبيعي بعد دقائق قليلة، موضحة أن الفريق كامل الوزير حرص لاحقًا على مداعبة المهندس والتأكيد له أن الهدف من الشدة هو التدريب ورفع مستوى الجاهزية، وليس التقليل من أي مجهود يتم بذله داخل المشروع.

وأضافت المصادر أن الوزير أشاد بجهود المهندس والعاملين بالموقع، موضحًا أن الاستعداد الكامل والدقة في المعلومات أمر أساسي في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ترحاب متبادل في نهاية الجولة

وأشارت المصادر إلى أن المهندس تقبل حديث الوزير بترحاب وتفهم، خاصة بعد توضيح أسباب الانفعال المرتبط بطبيعة المتابعة الميدانية للمشروعات الكبرى، مؤكدة أن الجولة انتهت بصورة طبيعية وسط حالة من الترحاب المتبادل بين الوزير والمهندس.

وأضافت أن الفريق كامل الوزير دائمًا ما يحرص خلال جولاته الميدانية على تدريب العاملين عمليًا عبر المتابعة المباشرة والحزم في بعض المواقف، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان جاهزية جميع الفرق الفنية، معتبرة أن ردود الفعل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ضخّمت الواقعة بصورة أكبر من طبيعتها الفعلية.