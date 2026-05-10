فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

استمر سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد فوق مستوى الـ 56 ألف مسجلًا الآن 56.040 جنيه، وذلك على الرغم من تراجعه أمس بنحو 200 جنيه.

والأسبوع الماضي، كانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بالصعود القوي للأوقية عالميًا.

وسجل الأسبوع الماضي، سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق، صعودًا من مستوى 6965 جنيهًا إلى 7035 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4716 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 10-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4715 دولاراً للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6004 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7005 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8006 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 56.040 جنيه