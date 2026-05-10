بسبب أسطوانة بوتاجاز.. إصابة 4 أطفال في اندلاع حريق داخل منزل بنجع حمادي

أصيب 4 أطفال بكدمات وحروق متفرقة خلال اندلاع حريق فى منزل بقرية البرارة بنطاق مركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 4 أطفال فى اندلاع حريق داخل منزلهم بقرية البرارة التابعة لمركز نجع حمادى.

وتبين اندلاع حريق، نتيجة تسريب فى اسطوانة غاز، نتج عنه إصابة 4 أطفال بحروق وإصابات متنوعة، أثناء محاولتهم الهروب من النيران.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما دفعت إدارة الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق، والسيطرة علبه قبل امتداده لبقية المساكن المجاورة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.