بيكهام الأهلي يُضاعف برنامجه التأهيلي للحاق بمواجهة المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد رمضان “بيكهام” يواصل تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف خلال فترة الراحة الحالية، وذلك بهدف تجهيز نفسه سريعًا للحاق بمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعمل اللاعب بكل جدية في الفترة الحالية من أجل تسريع عملية التعافي والعودة إلى التدريبات الجماعية، خاصة في ظل أهمية المباراة المقبلة التي تمثل ختام مشوار الفريق في المسابقة المحلية لهذا الموسم.

وتعود أزمة بيكهام الحالية إلى الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مباراة إنبي الأخيرة، والتي تسببت في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال التدريبات والمباريات الماضية.

ومنذ لحظة الإصابة، بدأ اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خاصًا تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، حيث يخضع لجلسات علاج طبيعي وتقوية عضلية بشكل يومي، بهدف تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن دون التعرض لانتكاسة.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، مع إجراء تقييم دوري لدرجة استجابته للبرنامج التأهيلي، وذلك من أجل تحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة المصري.

ومن المنتظر أن يتم حسم قرار مشاركة بيكهام خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على مدى تحسن حالته البدنية وقدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية بكامل الجاهزية.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة اللاعب قبل المواجهة المرتقبة، نظرًا لأهميته داخل صفوف الفريق ودوره الدفاعي في المباريات الحاسمة، بينما يواصل اللاعب محاولاته الجادة للعودة في الوقت المناسب وإنهاء الموسم مع الفريق بشكل إيجابي