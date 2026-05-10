بسبب ماس كهربائى .. حريق يلتهم محلاً تجارياً بمحطة الرمل في الإسكندرية

اندلع حريق هائل، مساء اليوم، داخل محل تجاري بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، نتيجة ماس كهربائي، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة محطة الرمل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

ماس كهربائي السبب

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل المحل، ما أدى إلى اشتعال النيران بصورة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة في محيط المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، دون وقوع إصابات بشرية، فيما تسبب الحريق في حدوث تلفيات وخسائر مادية بالمحل.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.