قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
أقل جرام بـ 6004 جنيهات .. تراجع أسعار الذهب في مصر
تطوير المطارات المصرية وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر على طاولة الشيوخ .. غدًا
العالم أمام نظامين اقتصاديين .. قمة ترامب والصين تكشف ملامح المرحلة المقبلة
معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة
ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
سر استمرار الفريق.. باسم مرسي: الزمالك عبارة عن جمهوره فقط .. وما يقدمه إعجازي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة
هل يجوز قراءة القرآن بسرعة.. وهل أحصل على نفس ثواب القراءة المتأنية؟
لوحة فنية بوظها الحكم .. الدردير يعلق علي هدف خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، جدولًا حافلًا بالمواجهات القوية في عدد من البطولات المحلية الكبرى، حيث تتجه الأنظار إلى عدد من القمم المرتقبة، أبرزها الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، إلى جانب مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع وست هام يونايتد وآرسنال.

في بطولة كأس مصر، يلتقي فريق بيراميدز مع فريق زد في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتنقل عبر قناة أون سبورت، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحسم بطاقة التأهل في مشوار البطولة المحلية.

أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فتقام عدة مباريات في تمام الرابعة عصرًا، حيث يلتقي بيرنلي مع أستون فيلا، وكريستال بالاس مع إيفرتون، ونوتنجهام فورست مع نيوكاسل يونايتد. وتستكمل مباريات الجولة بمواجهة قوية في السادسة والنصف مساءً تجمع وست هام يونايتد مع آرسنال، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا على مراكز المقدمة، وتُنقل جميع المباريات عبر قنوات بي إن سبورت.

وفي الدوري الإسباني، تنطلق المواجهات عند الثالثة عصرًا بلقاء ريال مايوركا مع فياريال، ثم أتلتيك بيلباو أمام فالنسيا في الخامسة والربع مساءً، بينما يلتقي ريال أوفييدو مع خيتافي في السابعة والنصف مساءً. وتختتم الليلة الإسبانية بموقعة القمة بين برشلونة وريال مدريد في تمام العاشرة مساءً، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم. وتبث جميع اللقاءات عبر قنوات بي إن سبورت.

وفي الدوري الإيطالي، تقام عدة مباريات مهمة، حيث يلتقي فيرونا مع كومو في الواحدة والنصف ظهرًا، ثم كريمونيزي مع بيسا، وفيورنتينا أمام جنوى في الرابعة عصرًا، بينما يلعب بارما ضد روما في السابعة مساءً، وتختتم الجولة بمواجهة قوية بين ميلان وأتالانتا في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وتُنقل جميع المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

أما في الدوري الفرنسي، فتقام جميع المباريات في توقيت واحد عند العاشرة مساءً، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع بريست، وموناكو مع ليل، ومارسيليا أمام لوهافر، ونيس ضد أوكسير، وغيرها من المواجهات التي تشهد صراعًا قويًا على المراكز المتقدمة، وتُنقل عبر قنوات بي إن سبورت.

وفي الدوري الألماني، تُقام ثلاث مواجهات، حيث يلتقي هامبورج مع فرايبورج في السادسة والنصف مساءً، وكولن مع هايدنهايم، وماينتس أمام أونيون برلين في الثامنة والنصف مساءً، في مباريات تحمل أهمية كبيرة في صراع ترتيب الجدول.

الدورى الاسبانى ريال مدريد برشلونة أخبار الرياضة كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

مصر للطيران

جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح

ترشيحاتنا

سلوت وصلاح

ليسوا أطفالًا| صدام جديد بين محمد صلاح وسلوت في ليفربول.. ماذا حدث؟

الزمالك

الكاف يفاجئ الزمالك قبل ساعات من نهائي الكونفدراية.. ماذا حدث؟

كريستيانو رونالدو

رونالدو يطارد المجد التاريخي.. كم هدفا يفصل الدون عن الحاجز الأسطوري؟

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد