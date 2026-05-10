مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، جدولًا حافلًا بالمواجهات القوية في عدد من البطولات المحلية الكبرى، حيث تتجه الأنظار إلى عدد من القمم المرتقبة، أبرزها الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، إلى جانب مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع وست هام يونايتد وآرسنال.

في بطولة كأس مصر، يلتقي فريق بيراميدز مع فريق زد في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتنقل عبر قناة أون سبورت، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحسم بطاقة التأهل في مشوار البطولة المحلية.

أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فتقام عدة مباريات في تمام الرابعة عصرًا، حيث يلتقي بيرنلي مع أستون فيلا، وكريستال بالاس مع إيفرتون، ونوتنجهام فورست مع نيوكاسل يونايتد. وتستكمل مباريات الجولة بمواجهة قوية في السادسة والنصف مساءً تجمع وست هام يونايتد مع آرسنال، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا على مراكز المقدمة، وتُنقل جميع المباريات عبر قنوات بي إن سبورت.

وفي الدوري الإسباني، تنطلق المواجهات عند الثالثة عصرًا بلقاء ريال مايوركا مع فياريال، ثم أتلتيك بيلباو أمام فالنسيا في الخامسة والربع مساءً، بينما يلتقي ريال أوفييدو مع خيتافي في السابعة والنصف مساءً. وتختتم الليلة الإسبانية بموقعة القمة بين برشلونة وريال مدريد في تمام العاشرة مساءً، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم. وتبث جميع اللقاءات عبر قنوات بي إن سبورت.

وفي الدوري الإيطالي، تقام عدة مباريات مهمة، حيث يلتقي فيرونا مع كومو في الواحدة والنصف ظهرًا، ثم كريمونيزي مع بيسا، وفيورنتينا أمام جنوى في الرابعة عصرًا، بينما يلعب بارما ضد روما في السابعة مساءً، وتختتم الجولة بمواجهة قوية بين ميلان وأتالانتا في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وتُنقل جميع المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

أما في الدوري الفرنسي، فتقام جميع المباريات في توقيت واحد عند العاشرة مساءً، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع بريست، وموناكو مع ليل، ومارسيليا أمام لوهافر، ونيس ضد أوكسير، وغيرها من المواجهات التي تشهد صراعًا قويًا على المراكز المتقدمة، وتُنقل عبر قنوات بي إن سبورت.

وفي الدوري الألماني، تُقام ثلاث مواجهات، حيث يلتقي هامبورج مع فرايبورج في السادسة والنصف مساءً، وكولن مع هايدنهايم، وماينتس أمام أونيون برلين في الثامنة والنصف مساءً، في مباريات تحمل أهمية كبيرة في صراع ترتيب الجدول.