تبدأ من 20 جنيهاً| الخريطة الكاملة لأسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل.. وتخفيضات 50% للمشتركين

أعلنت وزارة النقل، عن القائمة الكاملة لأسعار التذاكر ونظام الاشتراكات الخاص بالمرحلة الأولى لـ "مونوريل شرق النيل"، والتي تمتد من محطة المشير طنطاوي وصولاً إلى محطة مدينة العدالة، مشيرة إلى اعتماد نظام "المناطق" في تقدير التكلفة لتوفير خيارات مرنة للركاب.

أسعار التذاكر ونظام المناطق

وحددت الوزارة أربعة مستويات لأسعار التذاكر تبدأ من 20 جنيهاً للمنطقة الواحدة (5 محطات)، وتتصاعد لتصل إلى 80 جنيهاً للخط كاملاً (22 محطة).

كما أقرت الوزارة تيسيرات كبيرة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص "نصف تذكرة" تبدأ من 10 جنيهات لكبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً ولذوي الاحتياجات الخاصة.

حوافز الاشتراكات وتوفير التكلفة

وفي خطوة لتشجيع المواطنين على استخدام وسيلة النقل الذكية بشكل مستدام، أتاحت الوزارة نظام اشتراكات (أسبوعية، شهرية، وربع سنوية) يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بنسبة تصل إلى 50%. وجاءت تفاصيل الاشتراكات كالتالي:

الاشتراك الأسبوعي: يوفر 14 رحلة بأسعار تبدأ من 140 جنيهاً.

يوفر 14 رحلة بأسعار تبدأ من 140 جنيهاً. الاشتراك الشهري : يوفر 60 رحلة بأسعار تبدأ من 600 جنيه.

: يوفر 60 رحلة بأسعار تبدأ من 600 جنيه. الاشتراك الربع سنوي: يعد الخيار الأوفر بـ 180 رحلة تبدأ تكلفتها من 1800 جنيه.

ويُذكر أن مشروع مونوريل شرق النيل يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام، حيث يربط مناطق القاهرة الكبرى بمدينة الإدارة والعدالة، مساهماً في تخفيف الزحام المروري وتوفير وسيلة انتقال حضارية وآمنة للمواطنين.

أسعار التذاكر الكاملة (حسب المناطق):

• منطقة واحدة (5 محطات): 20 جنيهاً.

• منطقتان (10 محطات): 40 جنيهاً.

• ثلاث مناطق (15 محطة): 55 جنيهاً.

• أربع مناطق (22 محطة - الخط كامل): 80 جنيهاً.

أسعار نصف التذكرة (لكبار السن فوق 60 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة):

• منطقة واحدة: 10 جنيهات.

• منطقتان: 20 جنيهاً.

• ثلاث مناطق: 30 جنيهاً.

• أربع مناطق: 40 جنيهاً.

نظام الاشتراكات (تخفيض بنسبة 50% على قيمة التذكرة):

• الاشتراك الأسبوعي (14 رحلة صالح لمدة 14 يوم): يتراوح بين 140 و560 جنيهاً حسب عدد المناطق.

• الاشتراك الشهري (60 رحلة صالح لمدة 60 يوم): يتراوح بين 600 و2400 جنيه حسب عدد المناطق.

• الاشتراك الربع سنوي (180 رحلة صالح لمدة 180 يوم): يتراوح بين 1800 و7200 جنيه حسب عدد المناطق.