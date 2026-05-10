8 آلاف معلم مساعد.. تفاصيل أكبر مسابقة تعليمية لهذا العام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انطلاق واحدة من أكبر المسابقات التعليمية لهذا العام، لتعيين8000  معلم مساعد لغة عربية للعمل بنظام التعاقد بقطاع المعاهد الأزهرية. 

وتأتي هذه المسابقة لضخ دماء جديدة وتلبية احتياجات المعاهد بمختلف المراحل التعليمية في المحافظات المعلن عنها.

آلية التقديم والمنصة الرسمية

وأوضح الجهاز أن عملية التقديم ستتم بشكل إلكتروني كامل لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عبر "بوابة الوظائف الحكومية" التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

• متطلبات الدخول: يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي للمتقدم.

• رابط البوابة: https://jobs.caoa.gov.eg.

مراجعة المستندات: شرط أساسي للامتحان

وشدد الجهاز في بيانه على أن تسجيل البيانات إلكترونياً ليس كافياً لخوض الاختبارات؛ حيث وُضعت ضوابط صارمة تضمنت:

• ضرورة مطابقة البيانات المسجلة إلكترونياً مع أصول المستندات.

• مراجعة استيفاء كافة شروط التقدم والمؤهلات المطلوبة قبل السماح بدخول قاعات الامتحانات.

• لن يُسمح للمتقدم بدخول الامتحان إلا بعد التأكد التام من صحة وثائقه الرسمية.

كيفية الإطلاع على الشروط

ودعا الجهاز المركزي كافة الراغبين في التقدم للمسابقة بضرورة الدخول على رابط البوابة الرسمية للاطلاع على التفاصيل الكاملة التي تشمل:

1. الشروط العامة والخاصة بكل مرحلة تعليمية.

2. المؤهلات الدراسية المطلوبة.

3. قائمة المستندات الواجب رفعها إلكترونياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مؤسسة الأزهر الشريف المستمر لتعزيز جودة التعليم الأزهري ورفع كفاءة تدريس اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، في كافة معاهدها على مستوى الجمهورية.

استعلام إلكتروني لوظائف وزارة النقل 

وكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف لعدد (6) جهات تابعة لوزارة النقل وعدد جهة  تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:  https://jobs.caoa.gov.eg ⁠.

وتضمنت الجهات التابعة لوزارة النقل:-

1- الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية 

2- قطاع النقل البحري

3- الهيئة القومية للأنفاق

4- الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

5- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 

6- الهيئة العامة للنقل النهري 

كما يتم إتاحة الاستعلام عن مسابقة شغل وظائف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان. 

وأهاب الجهاز بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك، وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات إضافية، مع الالتزام التام بتعليمات دخول الاختبار.

