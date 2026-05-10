أصل الحكاية

عادات خاطئة أثناء قياس ضغط الدم تؤدي لنتائج خاطئة.. إليك الطريقة الصحيحة

ولاء عادل

حذّر متخصصون في أمراض القلب من بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثيرون عند استخدام أجهزة قياس ضغط الدم، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى ظهور قراءات غير دقيقة، ما قد يتسبب في القلق أو التعامل الخاطئ مع الحالة الصحية.

وأوضح أندريه كوندراخين وفقًا لموقع m24.ru أن من أكثر الأخطاء انتشارًا وضع سوار جهاز قياس الضغط فوق الملابس بدلًا من تثبيته مباشرة على الذراع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر على دقة القياس ويمنح نتائج غير حقيقية.

الراحة قبل القياس خطوة ضرورية

وأشار الطبيب إلى أن قياس ضغط الدم فور الشعور بالتعب أو التوتر أو بعد بذل مجهود بدني قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في النتائج، لذلك يُفضل الجلوس بهدوء لعدة دقائق قبل بدء القياس.

وأكد أن تهدئة النفس والتنفس بشكل طبيعي يساعدان في الحصول على قراءة أقرب إلى المستوى الحقيقي لضغط الدم.

أهمية تثبيت مواعيد القياس

وشدد كوندراخين على ضرورة قياس ضغط الدم في أوقات ثابتة يوميًا، موضحًا أن أفضل توقيت يكون صباحًا ومساءً، مع الالتزام بجدول منتظم.

وأضاف أن الانتظام في القياس يساعد الجسم على التكيف مع الروتين، بينما قد يؤدي القياس العشوائي إلى زيادة التوتر والتأثير على النتائج.

كيف تحصل على قراءة أكثر دقة؟

ونصح الطبيب بإجراء ثلاث قراءات متتالية عند قياس ضغط الدم، ثم حساب متوسط النتائج للحصول على تقييم أدق للحالة الصحية.

كما أوصى بقياس الضغط في كلا الذراعين خلال الفترة الأولى، ثم الاعتماد لاحقًا على الذراع التي تُظهر القراءة الأعلى بشكل متكرر.

أجهزة المعصم ليست الخيار الأفضل دائمًا

وحذّر الطبيب من الاعتماد الكامل على أجهزة قياس الضغط التي تُستخدم على المعصم، موضحًا أنها تكون أكثر ملاءمة للأشخاص الأصغر سنًا، خاصة ممن تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

وأشار إلى أن التغيرات التي تصيب الأوعية الدموية مع التقدم في العمر تجعل الأجهزة التقليدية المزودة بكفة للذراع أكثر دقة واعتمادية.

متى يجب طلب الإسعاف؟

بدوره، أوضح فالنتين كوسيمسكي أن ارتفاع ضغط الدم قد يتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا في بعض الحالات.

وأشار إلى ضرورة طلب الإسعاف إذا ارتفع الضغط بشكل كبير ورافقه صداع شديد أو غثيان، أو في حال استمرار ارتفاعه رغم تناول الأدوية المخصصة لخفضه.

وأكد الأطباء أن الالتزام بالطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم يلعب دورًا مهمًا في متابعة الحالة الصحية بدقة، ويساعد على الوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

