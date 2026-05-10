قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة
برشلونة يتصدر وريال مدريد يطارده.. ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو
استهداف ناقلة بضائع قبالة سواحل قطر بمقذوف مجهول
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق استبيانا لرصد تحديات التوظيف ومتطلبات الدمج بسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جفاف العين لم يعد مشكلة كبار السن فقط.. أطباء يحذرون من مخاطر الشاشات والعادات اليومية

جفاف العين لم يعد مشكلة كبار السن.. أطباء يحذرون من مخاطر الشاشات والعادات اليومية
جفاف العين لم يعد مشكلة كبار السن.. أطباء يحذرون من مخاطر الشاشات والعادات اليومية
ولاء عادل

حذّرت ماريا ليفينا من تزايد معدلات الإصابة بمتلازمة جفاف العين بين الشباب، مؤكدة أن نمط الحياة الحديث وكثرة استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وراء انتشار المشكلة بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب موقع pravda.ru، أوضحت أخصائية طب العيون أن أعراض جفاف العين أصبحت شائعة بين مختلف الفئات العمرية، وتشمل الشعور بالحرقان والحكة والإحساس بوجود رمال داخل العين، إضافة إلى الرغبة المستمرة في فرك العين أو إغلاقها بسبب الانزعاج.

الاستخدام الطويل للشاشات السبب الأبرز

وأشارت الطبيبة إلى أن التركيز لفترات طويلة أمام الشاشات يؤدي إلى انخفاض معدل رمش العين، وهو ما يسرّع من تبخر الدموع وجفاف سطح العين.

وأضافت أن الأمر لا يقتصر على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر فقط، بل يمتد أيضًا إلى قيادة السيارات والعمل في الأماكن المغلقة التي تعتمد على أجهزة التكييف أو التدفئة، حيث تزداد فرص جفاف العين بسبب انخفاض الرطوبة.

العدسات اللاصقة والتدخين يفاقمان الأعراض

وأكدت ليفينا أن العدسات اللاصقة من أكثر العوامل التي تسهم في زيادة جفاف العين، خاصة مع استخدامها لساعات طويلة دون منح العين فرصة للراحة.

كما لفتت إلى أن التدخين، بما في ذلك التدخين السلبي واستخدام وسائل التدخين الحديثة، يؤثر بشكل مباشر على رطوبة العين ويسبب تهيجًا مستمرًا لسطحها.

أعراض مزعجة تستدعي الانتباه

وأوضحت الطبيبة أن كثيرًا من الأشخاص يتعاملون مع أعراض جفاف العين باعتبارها مشكلة بسيطة، رغم أنها قد تتطور بمرور الوقت إذا لم يتم علاجها بالشكل المناسب.

وأضافت أن استمرار الجفاف قد يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات أو تلف سطح العين، لأن الدموع تلعب دورًا أساسيًا في حماية العين من الجراثيم والعوامل الخارجية.

الدموع الاصطناعية تساعد على تخفيف الجفاف

وأشارت أخصائية العيون إلى أن قطرات ترطيب العين، المعروفة بالدموع الاصطناعية، تُعد من أبرز الوسائل المستخدمة لعلاج الجفاف، خاصة أنها تساعد على إعادة ترطيب سطح العين بسرعة وتخفيف الشعور بالحرقان والانزعاج.

وأوضحت أن هذه القطرات تحتوي غالبًا على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، الذي يساعد العين على الاحتفاظ بالرطوبة لفترة أطول.

خطوات يومية للوقاية من جفاف العين

وشددت الطبيبة على أهمية إدخال بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة، مثل تقليل الوقت أمام الشاشات، والحصول على نوم كافٍ، والحفاظ على تهوية وترطيب الهواء داخل المنزل.

كما نصحت بالتوقف عن التدخين وتجنب التعرض المباشر لدخان السجائر، إلى جانب منح العين فترات راحة منتظمة أثناء العمل أو الدراسة.

وأكدت في ختام حديثها أن الاهتمام المبكر بصحة العين والتعامل السريع مع الأعراض يساعدان في تجنب المضاعفات والحفاظ على سلامة النظر على المدى الطويل.

جفاف العين العين متلازمة جفاف العين الشاشات الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

المطرب الشامي ورامي صبري

رامي صبري يفاجئ المطرب الشامي في حفل باريس

سعيد حريري - هاني شاكر

دقيقة تصفيق.. سعيد حريري يودع هاني شاكر بحفل الشامي في باريس

حفل المطرب الشامي

جيناك.. المطرب الشامي يشعل حماس جمهوره بحفل باريس

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد