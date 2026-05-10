المراغة تحت القبضة الأمنية.. سقوط 170 هاربًا وتنفيذ أكثر من 900 حكم في حملة مكبرة بسوهاج

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج ضرباتها الحاسمة ضد الخارجين عن القانون، بعدما شنت وحدة مباحث مركز شرطة المراغة حملة أمنية موسعة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، في إطار خطة مديرية الأمن لإعادة الانضباط وفرض هيبة القانون بالشارع السوهاجي.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي يواصل الدفع بحملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة لتحقيق الاستقرار الأمني وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيًا.

ما أسفرت عنه الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط 170 محكومًا عليهم هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، فيما بلغ عدد الأحكام التي تم تنفيذها أكثر من 900 حكم متنوع، شملت أحكامًا جنائية وجزئية ومستأنفة، في ضربة أمنية قوية استهدفت إعادة الانضباط وردع المخالفين.

وأكدت مديرية أمن سوهاج استمرار الحملات الأمنية المكبرة داخل قرى ومراكز سوهاج، مع تكثيف الجهود لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.